POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der Spexarder Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am heutigen Mittwochmorgen (16.10., 05.40 Uhr) ereignete sich auf der Spexarder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 18-jährigen Fußgängerin und einem bislang unbekannten Autofahrer gekommen war. Den Erkenntnissen nach beabsichtigte die Fußgängerin die Spexarder Straße an der grünlichtzeigenden Fußgängerampel am Gertrudenweg, in Richtung Strangmühlenstraße zu queren. Beim Querungsversuch wurde die 18-jährige Gütersloherin dann von einem bisher unbekannten Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Hierbei wurde sie verletzt und musste durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in nahes Krankenhaus gebracht werden.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort, ohne sich um die gestürzte 18-Jährige zu kümmern. Er befuhr die Spexarder Straße aus Gütersloh kommend in Richtung Verl. Eine Beschreibung des flüchtigen Pkw konnte bisher nicht erfolgen.

Bei der Kollision blieben Anbauteile des Fahrzeugs an der Unfallstelle zurück. Ermittler des Verkehrskommissariats haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und gehen diesen Ansätzen bereits nach.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen oder Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

