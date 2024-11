POL-COE: Olfen, Pfarrer-Niewind-Straße/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - In Coesfeld kam es am Wochenende zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Einen auf dem Overhagenweg in Coesfeld am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Opel Corsa einer 54-jährigen Dülmenerin beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am 09.11.2024, in der Zeit von 17.55 Uhr bis 20.55 Uhr und flüchtete. Auch flüchtete ein Unfallverursacher, der ...

mehr