Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Borker Landweg/ Autos zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Freitag (08.11.24) am Borker Landweg zusammengestoßen. Gegen 21.35 Uhr war ein 51-jähriger Autofahrer aus Italien auf der Lützowstraße in Richtung Vinnum unterwegs. An der Kreuzung Borker Landweg kam es zur Kollision mit einem 43-jährigen Autofahrer aus Bergkamen, der den Borker Landweg in Richtung Sandforter Straße befuhr. Das Auto des Italieners schleuderte gegen einen Zaun. Der Bergkamener kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, der 51-Jährige sowie seine vier Mitfahrer blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme rund eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell