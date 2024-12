Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 41-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann befindet sich seit Samstag (07.12.2024) in Untersuchungshaft, nachdem er einen Tag zuvor einem 51-jährigen Arbeitskollegen schwere Kopfverletzungen zugefügt haben soll. Die beiden Bauarbeiter waren am Freitag, 06.12.2024 kurz nach 11:00 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf einer Baustelle in der Wernerstraße in Ludwigsburg in Streit geraten. Daraus entstand eine körperliche Auseinandersetzung, im Rahmen derer der 51-Jährige seinem Kontrahenten eine Schnittverletzung im Gesicht beigebracht haben soll. Der 41-Jährige wiederum soll mit einer Metallstange zweimal auf den Kopf des 51-Jährigen eingeschlagen haben. Der 51-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte nach medizinischer Versorgung wieder entlassen werden. Der 41-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag (07.12.2024) einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, setzte ihn in Vollzug und wies den rumänischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

