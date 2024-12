Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Touristeninformation

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag (07.12.2024) auf Sonntag (08.12.2024) warfen bislang unbekannte Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe der Touristeninformation am Marktplatz in Bietigheim-Bissingen ein. Die Unbekannten gelangten durch das Fenster ins Innere des Gebäudes, durchsuchten die Räumlichkeiten und machten sich im Endeffekt ohne Beute wieder aus dem Staub.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell