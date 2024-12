Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: gleich zwei Rotlicht-Unfälle hintereinander an derselben Kreuzung

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Unfälle mussten Einsatzkräfte des Polizeireviers Sindelfingen am Samstagabend (07.12.2024) an der Kreuzung der Calwer und der Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen aufnehmen. Gegen 18.00 Uhr dürfte eine 56-jährige Renault-Lenkerin das für sie geltenden Rotlicht übersehen haben, als sie die Gottlieb-Daimler-Straße entlangfuhr und die Kreuzung mit der Calwer Straße in Richtung Böblingen überqueren wollte. In der Folge kollidierte sie mit dem Mercedes einer 30-Jährigen, die die Calwer Straße von Darmsheim kommend befuhr und Grün gehabt haben soll. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war im Kreuzungsbereich der Linksabbiegestreifen der Calwer Straße gesperrt. Dort stand ein Streifenwagen, der mittels Lichtzeichen und Warndreieck den Fahrstreifen sperrte. Ein 36 Jahre alter VW Touran-Lenker umfuhr die Sperrung, um trotzdem nach links in die Gottlieb-Daimler-Straße abbiegen zu können. Da die Ampel des Linksabbiegestreifens jedoch zu diesem Zeitpunkt Rot gezeigt haben dürfte, stieß er mit einer 34-jährigen VW Golf-Fahrerin zusammen, die die Calwer Straße in Richtung Darmsheim befuhr. Im Golf befanden sich neben der Fahrerin ein 26- und ein 14-Jähriger. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise voll gesperrt werden.

