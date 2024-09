POL-S: Jugendliche ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag (22.09.2024) eine 38 Jahre alte Frau an der Krefelder Straße sexuell belästigt. Die 38-Jährige war gegen 00.30 Uhr mit ihrem Hund in den Mombachanlagen unterwegs, als ihr der Unbekannte entgegenkam und an seinem Glied manipulierte. Während die Frau die Polizei alarmierte, ging der Unbekannte in Richtung Stadtbahnhaltestelle Mühlsteg ...

