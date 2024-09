Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spaziergängerin sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag (22.09.2024) eine 38 Jahre alte Frau an der Krefelder Straße sexuell belästigt. Die 38-Jährige war gegen 00.30 Uhr mit ihrem Hund in den Mombachanlagen unterwegs, als ihr der Unbekannte entgegenkam und an seinem Glied manipulierte. Während die Frau die Polizei alarmierte, ging der Unbekannte in Richtung Stadtbahnhaltestelle Mühlsteg weg. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis. Der Tatverdächtige hat eine dunkle Hautfarbe und war mit einer dunklen Hose mit einem auffälligen weißen Streifen an der Seite sowie blauen Turnschuhen bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

