BPOL-KS: Person im Gleis bremst Regionalbahn aus - Zeugen gesucht!

Grünberg (ots) - Ein 68-jähriger Mann aus Eichenzell steht im Verdacht, eine erst 16-Jährige in der Hessischen Landesbahn 24839 auf der Fahrt von Gießen in Richtung Fulda durch Gesten sexuell belästigt zu haben. Der Vorfall soll sich am Samstagabend (18.11. / 21:25 Uhr) abgespielt haben. Eine verständigte Streife der Polizeistation Grünberg kontrollierte den 68-Jährigen bei Halt im Bahnhof Grünberg gegen 21:35 ...

