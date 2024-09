Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Einbrecher in flagranti erwischt und festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (20.09.2024) zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren sowie eine 18-Jährige Frau festgenommen, denen vorgeworfen wird, in eine Kfz-Werkstatt an der Werderstraße eingebrochen zu sein, um mit erbeuteten Fahrzeugschlüsseln mutmaßlich Autos zu stehlen. Die Beamten bemerkten gegen 02.50 Uhr in der Werderstraße vier dunkel gekleidete Personen, die um eine Mercedes A-Klasse mit geöffneten Türen standen. Als die vier Personen die Polizisten wahrnahmen, flüchteten sie in einen Hinterhof. Die Beamten verfolgten die Flüchtigen und nahmen die beiden 18 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen im Hinterhof fest. Wenig später nahmen sie auch den 19-Jährigen in der Nähe fest. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, eine Tür zur Kfz-Werkstatt aufgebrochen und Autoschlüssel gestohlen zu haben. Damit sollen sie dann den Mercedes sowie einen Opel geöffnet haben. Zeugen gaben an, dass einer der Tatverdächtigen die A-Klasse gestartet habe und beim Versuch wegzufahren gegen einen geparkten VW Bus gefahren sei. Die Ermittlungen zu dem noch flüchtigen Tatverdächtigen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier Ostendstraße zu melden. Das Trio mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Freitags (20.09.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die beiden 18 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

