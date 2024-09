Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 17-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (21.09.2024) einem 17-Jährigen dessen Poloshirt sowie einen Schlüsselbund geraubt. Der 17-Jährige war zusammen mit Freunden gegen 21.20 Uhr zu Fuß in der Kreuznacher Straße unterwegs, als er bemerkte, dass sie von fünf Personen verfolgt werden. Während sie davonrannten, trennte sich der 17-Jährige von seinen Bekannten und wurde von den Unbekannten eingeholt. Einer aus dieser Gruppe stieß ihn zu Boden und forderte ihn in griechischer Sprache auf, sein Poloshirt, auf dem sich das Logo des griechischen Fußballvereins Aris Thessaloniki befand, auszuziehen und herzugeben. Nachdem sie auch seinen Schlüsselbund, auf dem sich ebenfalls das Logo des Fußballvereins befand, an sich genommen hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen sind etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, waren dunkel bekleidet und hatten ihre Kapuzen über den Kopf gezogen. Einer der Täter hatte das Wappen des Fußballvereins Paok Thessaloniki auf der Brust seines Kapuzenpullovers. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach den Tatverdächtigen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

