Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-Ost (ots)

Unbekannte sind am Freitag (20.09.2024) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Forststraße eingebrochen. Die Unbekannten brachen gegen 21.40 Uhr die Haustür des Mehrfamilienhauses und die der Wohnung auf. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen Schmuck, Uhren sowie eine Playstation. Zwischen Samstagmittag (21.09.2024) und Sonntagmittag (22.09.2024) sind Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung an der Werderstraße eingebrochen. Die Unbekannten gelangen mutmaßlich gegen 12.20 Uhr am Samstag und 12.50 Uhr am Sonntag durch Öffnen eines Fensters in die Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

