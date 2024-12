Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Mercedes zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der am Sonntag (08.12.2024) zwischen 06.15 Uhr und 11.30 Uhr in der Straße "Herrenwiesen" in Ensingen eine Sachbeschädigung verübte. Der Unbekannte zerkratzte die gesamte linke Seite eines Mercedes, der auf dem Parkplatz einer Bäckerei stand. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell