Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Jugendliche entwenden hochwertiges Parfüm und flüchten vor Ladendetektiv - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen mehrere Jugendliche wegen Diebstahls von Parfüm im Wert von rund 350 Euro. Am Donnerstag (05.12.2024) gegen 13:15 Uhr hielten sich zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in einem Einkaufszentrum in der Ludwigsburger Wilhelmstraße auf. In einem Drogeriemarkt steckten sie insgesamt drei Packungen Parfüm ein und wollten das Ladengeschäft damit verlassen. Als am Ausgang der Alarm auslöste, flüchteten die beiden zum Ausgang des Einkaufszentrums, wobei sie von einer Mitarbeiterin und einem Ladendetektiv verfolgt wurden.

Die beiden Tatverdächtigen verließen das Einkaufszentrum und rannten die Wilhelmstraße entlang bis zum Rathausplatz, wo sie sich trennten und zu verstecken versuchten. Der 52-jährige Ladendetektiv fand den 14-Jährigen in seinem Versteck und hielt ihn fest. Trotz Gegenwehr des 14-Jährigen, der dem Detektiv unter anderem ins Gesicht schlug, konnte der 52-Jährige den Tatverdächtigen an einer neuerlichen Flucht hindern und im Endeffekt der Polizei übergeben.

Das von dem 14-jährigen entwendete Parfüm konnte sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei konnte zwischenzeitlich mehrere weitere Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren identifizieren, die mutmaßlich in unterschiedlicher Weise an der Tat beteiligt waren. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere wird ein noch unbekannter Mann gesucht, der den Ladendetektiv beim Festhalten des Tatverdächtigen auf dem Rathausplatz unterstütz und dabei offenbar auch Foto- oder Filmaufnahmen mit seinem Handy gemacht hat. Da diese hilfreich für die Ermittlungen sein könnten, wird der noch Unbekannt Zeuge gebeten, die Kriminalpolizei zu kontaktieren und die Aufnahmen zur Verfügung zu stellen.

