Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (08.12.2024) versuchten noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Tata-Straße in Gerlingen einzubrechen. Sie versuchten vermutlich mit einer Terrassenfliese die Terrassentür einzuschlagen. Die Verglasung hielt jedoch Stand, so dass die Unbekannten nicht eindringen konnten. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

