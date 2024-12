POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots) - Aus noch unbekannter Ursache entstand am Sonntagabend (08.12.2024) gegen 18.35 Uhr ein Brand in einem Ladengeschäft in Kirchstraße in Ludwigsburg. Die in der Innenstadt liegende Straße wurde durch Einsatzkräfte der Polizei abgesperrt. Der derzeit stattfindende Weihnachtsmarkt konnte weiterlaufen, lediglich ein Stand musste vorsorglich schließen. Das Feuer, das im Inneren einer Parfümerie ...

