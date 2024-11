POL Schwaben Nord: Verkehrsinfo - Fußballspiel FCA gegen Hoffenheim

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (07.11.2024), gegen 23.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Schäzlerstraße. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr in der Schäzlerstraße in südöstliche Richtung. Offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Es wurde niemand verletzt. Da das Auto ...

mehr