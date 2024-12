Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte brechen in Imbiss ein

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Sonntag (08.12.2024) gegen 1.45 Uhr widerrechtlich Zutritt in einen Imbiss in der Froschgasse in Herrenberg. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten lediglich Getränkedosen- und flaschen. Es besteht der Verdacht, dass sie anschließend versuchten, in einen weiteren Imbiss in derselben Straße einzubrechen, was jedoch misslang. Eine Zeugin hatte verdächtige Geräusche wahrgenommen und die Polizei informiert. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen der unbekannten Täter. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell