POL-LB: Böblingen: 23-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Sonntag (08.12.2024) gegen 1.45 Uhr widerrechtlich Zutritt in einen Imbiss in der Froschgasse in Herrenberg. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten lediglich Getränkedosen- und flaschen. Es besteht der Verdacht, dass sie anschließend versuchten, in einen weiteren Imbiss in derselben Straße einzubrechen, was jedoch ...

mehr