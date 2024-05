Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Diebstahl von PKW-Katalysator

Grünstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Dienstag, dem 14.05.2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, dem 15.05.2024, 13:00 Uhr in der Uhlandstraße in Grünstadt einen Katalysator eines dort abgestellten Mitsubishi. Als der 46-jährige Geschädigte am Mittwochmittag den Motor seines Fahrzeugs startete, fielen ihm die ungewöhnlich lauten Auspuffgeräusche auf. Bei einer Inaugenscheinnahme durch eine Werkstatt konnte das Fehlen des Katalysators festgestellt werden.

Die Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Grünstadt aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

