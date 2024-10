Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vier Einbrüche im Stadtgebiet - jetzt kostenfrei und neutral zum Einbruchschutz beraten lassen

Mönchengladbach (ots)

Der Polizei Mönchengladbach wurden am Donnerstag, 24. Oktober, vier Einbrüche angezeigt. In drei von vier Fällen gelangten die Täter über die Balkon- bzw. die Terassentür in die Wohnungen oder Häuser.

An der Stadtwaldstraße in Rheindahlen-Mitte hebelten unbekannte Täter die Balkontür zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Tatzeit lag am Donnerstag, 24. Oktober, zwischen 18.40 und 20 Uhr.

Unklar ist noch, welche Beute der Täter machte, der an der Kruchenstraße in Giesenkirchen-Mitte in ein Einfamilienhaus eingebrochen ist. In der Zeit zwischen Dienstag, 22. Oktober, um 17 Uhr und Donnerstag, 24. Oktober, um 16.15 Uhr hebelte er die Terassentür auf und dursuchte das Haus nach Wertgegenständen.

Ebenfalls über die Terassentür gelangte ein Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wiedemannstraße in Odenkirchen-Mitte und erbeutete Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18. Oktober, um 12 Uhr und Mittwoch, 23.Oktober, um 14 Uhr.

Am Donnerstag, 24. Oktober, um 13.30 Uhr entdeckte ein Mieter, dass Einbrecher am Morgen die Tür zu seiner Wohnung an der Taunusstraße in Geistenbeck aufgebrochen hatten. Nach derzeitigem Stand stahlen sie nichts.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. Sie erinnert an ihr kostenfreies und neutrales Beratungsangebot zum Thema Einbruchschutz: am Freitag, 25. Oktober, auf dem Marktplatz in Rheydt sowie am Samstag, 26. Oktober, auf dem Sonnenhausplatz vor dem MINTO jeweils zwischen 10 Uhr und 14 Uhr. Oder am Sonntag, 27. Oktober, ebenfalls zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, telefonisch unter 02161-29 12514. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell