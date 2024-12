Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Wohnungsbrand hat eine leicht verletzte Person und 50.000 Euro Schaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (09.12.2024) kam es gegen 20:25 Uhr in der Merklinger Straße in Renningen-Malmsheim zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Der 84-jährige Bewohner konnte das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Dieser wurde durch den Rettungsdienst dennoch vorsorglich zur medizinischen Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Eine weitere Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus erfolgreich verhindert werden. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Bewohner wurden durch die Stadt Renningen vorübergehend anderweitig untergebracht. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell