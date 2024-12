Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz/BAB 7 - Berauschter Autofahrer fuhr auf

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, war auf der BAB 7 in Richtung Süden ein VW Passat aufgefallen. Der 49-jährige Fahrer fuhr zunächst auffallend langsam um dann stark zu beschleunigen. Am Baustellenbeginn der Brenztalbrücke fuhr er ungebremst auf einen VW Touran auf. Dieser drehte sich einmal um die eigene Achse prallte gegen die Betonwand und touchierte den Anhänger des vorausfahrenden Gespanns. Der kroatische Unfallverursacher prallte ebenfalls in die Betonwand. Am Passat und am Touran entstand ein Sachschaden von je 10.000 EUR, am Anhänger in Höhe von 1.000 EUR. Beim Verursacher wurde ein starker Alkoholgeruch festgestellt und ein Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Ein Urintest bestätigte zudem den Einfluss von Cannabis. Ihm wurde bereits 2020 die Fahrerlaubnis entzogen worden. Da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung festgelegt.

+++++++++++++++++++ 2335150

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell