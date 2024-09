Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Hinweise erbeten

Hausach (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es an Gebäuden vor allem im Bereich der Hauptstraße und in den Brachfeldern zu mehreren Farbschmierereien. Ein aufmerksamer Passant meldete sich gegen 0:30 Uhr bei der Polizei, nachdem ihm ein Unbekannter aufgefallen war, der in der Hauptstraße eine Gebäudefassade beschmierte. Nach dem Erkanntwerden lief der Verdächtige in unbekannte Richtung weg. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Im Verlauf der Nacht meldete sich ein Bewohner aus der Straße "Hinterer Bahnhof", der gegen 2.15 Uhr ein beginnendes Feuer an der Türe einer städtischen Unterkunft bemerkte. Durch das Eingreifen der Betroffenen war das Feuer schnell wieder aus, so dass eine Hinzuziehung der Feuerwehr nicht erforderlich war. Verletzt wurde niemand und die Bewohner konnten im Gebäude bleiben. Der Sachschaden wird aktuell auf einen mittleren dreistelligen Betrag beziffert. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler der Polizei derzeit von einer Brandlegung aus. Informationen zu den Hintergründen gibt es aktuell noch nicht. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen oder Personen, die Informationen über Beteiligte haben, die mit den Ereignissen in Verbindung gebracht werden können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781/212820 in Verbindung zu setzen.

