Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Ein Verletzter bei Motorradunfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochabend in Heilbronn. Gegen 20.50 Uhr war ein 19-Jähriger mit seiner Ducati auf der Leingartener Straße in Richtung Klingenberg unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers mit seiner Maschine nach rechts in den Straßengraben geriet und stürzte. Sein Motorrad schlitterte weiter über die Fahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 44-Jährigen. Der 19-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fahrer des VW blieb unverletzt.

Brackenheim: Terrassenbrand

Warum am Mittwochabend in Brackenheim ein Sofa auf einer Terrasse in Brand geriet ist noch unklar. Gegen 17.25 Uhr wurde das Feuer auf der Terrasse eines Wohnhauses im Hipfpfad gemeldet. Hier stand ein Sofa in Brand. Durch die Flammen wurden ein Terrassenfenster samt Rollladenkasten und Teile der Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Brackenheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Neckarsulm: Pkw beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochmittag in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Eine 35-Jährige hatte ihren Audi gegen 11.20 Uhr auf einer Parkfläche in der Neutorgasse abgestellt. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell