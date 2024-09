POL-OG: Lahr - Polizeieinsatz in Burgheim

Zell am Harmersbach (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein 63-jähriger Rennradfahrer bei einem Unfall am frühen Samstagnachmittag in Nordrach. Der Radler befuhr die Nordracher Straße Richtung Nordrach in stark nach unten gebeugter, mutmaßlich aerodynamischer Körperhaltung und übersah so ein am Straßenrand entgegen der Fahrtrichtung geparktes Postauto. Der 63-jährige prallte frontal auf das Postauto und zog sich ...

