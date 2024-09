POL-OG: Gernsbach - Schwer verletzter Motorradfahrer

Schutterwald (ots) - Am Freitagabend, gegen 22:42 Uhr, gerieten in der Bahnhofstraße in Schutterwald, aus bislang unbekannter Ursache, zwei Garagen in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Schutterwald und Offenburg konnnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Es entstand dennoch Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden ...

