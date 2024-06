Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Diebstahl im Zug

Nürtingen/Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zu dem versuchten Diebstahl eines Mobiltelefons durch einen 28-Jährigen ist es am gestrigen Montagmorgen (17.06.2024) in einem Regionalzug in Richtung Osterburken gekommen. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher fuhr am gestrigen Morgen gegen 09:10 Uhr zunächst mit einem Regionalzug von Tübingen aus in Richtung Osterburken, als ihm auf Höhe Nürtingen ein 28-Jähriger das vor ihm liegende Mobiltelefon entwendet haben soll. Der Jugendliche, welcher sich bisherigen Informationen zufolge während der Tat gerade umgedreht hatte, wurde nach der Tat von Zeugen auf den Vorfall und den mutmaßlichen Täter aufmerksam gemacht. Nachdem der Geschädigte den 28-jährigen serbischen Staatsangehörigen angesprochen hatte, soll der Beschuldigte ihm das Mobiltelefon zurückgegeben und den Zug beim Halt am Bad Cannstatter Bahnhof verlassen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 28-Jährigen jedoch wenig später im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung noch im Bahnhof feststellen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Der Beschuldigte muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls rechnen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen. Führen Sie Bargeld, EC- und Kreditkarten, Ausweisdokumente und Mobiltelefone am Körper verteilt mit sich.

