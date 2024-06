Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sachbeschädigung nach Fahrausweiskontrolle

Stuttgart (ots)

Gestern Morgen (16.06.2023) kam es in einer Regionalbahn in Richtung Stuttgart zu der Beschädigung einer Zugtoilette, nachdem zwei Männer versucht hatten sich einer Fahrausweiskontrolle zu entziehen. Laut aktuellen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 07:30 Uhr. Zwei 26 und 24 Jahre alten marokkanische Staatsangehörige sollen zunächst vor der Kontrolle des Zugbegleiters im Zug geflohen sein. Der Grund hierfür war laut aktuellen Ermittlungen, dass beide wohl nicht in Besitz eines gültigen Fahrscheins waren. Ersten Informationen zufolge suchten sie sich als Fluchtort die Zugtoilette aus. Da diese wohl verschlossen war, sollen sie Tür gewaltvoll aufgerissen und dadurch beschädigt haben. Beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof ergriffen sie erneut die Flucht, konnten aber weniger später durch die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren, unter anderen wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

