POL-UL: (GP) Aichelberg - Senior kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Auto im Gegenverkehr

Am Samstagabend, gegen 20.24 Uhr, fuhr ein 85-Jähriger auf der L 1214 in Richtung Bad Boll. Auf der Ortsumgehungsstraße kam er in einer langgezogenen Rechtskurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit seinem Honda mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammen. Der Unfallverursacher, seine 80-jährige Beifahrerin und die 56-jährige Peugeotfahrerin wurden schwer verletzt. Die Peugeotfahrerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von zusammen 15.000 EUR. Die L 1214 war bis 22.30 Uhr gesperrt.

