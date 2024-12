Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Unfallfahrer flüchtete von der Unglücksstelle

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen ist ein 23-Jähriger von der Unfallstelle abgehauen. Er war gegen 04.10 Uhr auf der L266 von Schemmerhofen in Richtung Äpfingen gefahren. Kurz vor Äpfingen, an der Einmündung in die L267 fuhr der VW Golf über geradeaus über die Straße und landete im Gleisbett der Öchslebahn. Das Unglücksauto löste einen automatischen Notruf bei der Rettungsleitstelle aus. Der 24-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Von einem Zeugen war zu erfahren, dass ein zweiter Mann, vermutlich der Fahrer, wohl kurz nach dem Unfall zu Fuß in Richtung Äpfingen wegging. Angehörige, die Feuerwehr Äpfingen und Kräfte des Rettungsdienstes boten sich zur Suche an. Der Aufenthaltsort des kosovarischen Fahrers konnte gegen 09.30 Uhr ermittelt und er festgenommen werden. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete eine Sicherheitsleistung an.

