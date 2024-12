Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Stoppstelle überfahren und Unfall verursacht

Ulm (ots)

Weil er an der Stoppstelle nicht anhielt und den bevorrechtigten Verkehr passieren ließ, wurde die Fahrt des 24-Jährigen und die zweier weiterer Autofahrer ganz beendet. Am Samstagabend, um 20 Uhr, wollte er von der Sontheimer Straße geradeaus die Bahnhofstraße in die Breite Straße überqueren. Dabei hatte er an der Stoppstelle nicht gehalten. Auf der Vorfahrtsstraße kamen von links und rechts je ein Auto. Der 32-jährige Fahrer des ortseinwärts fahrenden Mercedes erlitt eine Armfraktur. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Am Fiat Ducato des Verursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR, am Mercedes in Höhe von 15.000 EUR und am Audi in Höhe von 7.000 EUR.

