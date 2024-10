POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - In der Zeit von Dienstag, 19:55 Uhr bis gestern, 07:25 Uhr kam es in der Rheiner Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Gebäudekomplex in dem sich auch ein Kiosk befindet. Aus dem Kiosk entwendeten sie Zigaretten im Wert eines niedrigeren fünfstelligen Betrages. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 87 0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

