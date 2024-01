POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 15. Januar bis 21. Januar

Hamm-Norden (ots) - Am Freitag, 19. Januar, drang eine unbekannte, männliche Person gegen 22.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Merschstraße ein. Der Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Hauseingangstür Zutritt zu dem Objekt. Im Hausflur wurde er von einem Bewohner des Hauses überrascht, worauf der Täter fluchtartig das Haus verließ. Zuvor hatte er einen Schlüsselbund, welcher von außen in einem ...

mehr