Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach versuchtem Raub auf 72-Jährige gesucht

Bad Bentheim (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 26.09.24 gegen 16.10 Uhr kam es in Bad Bentheim, Niehausstiege, zu einem versuchten Raub. Ein junger männlicher Täter ist dort an eine 72-Jährige herangetreten und hat unter Vorhalt eines Taschenmessers die Herausgabe von Bargeld und Handy gefordert. Die Frau hat daraufhin lautstark um Hilfe gerufen, wodurch der Täter sich fußläufig vom Tatort entfernt hat. Zu einer Herausgabe von Bargeld oder Handy kam es nicht. Der Täter konnte nur grob beschrieben werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 059213090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell