Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Raub gesucht

Lingen (ots)

Gestern gegen 14.30 Uhr kam es in der Nordstraße zu einem Raub. Dabei wurde ein 36-Jähriger von einem bislang Unbekannten mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und anschließend das Handy entwendet. Dabei wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

