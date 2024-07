POL-ME: Lassen Sie Ihr Fahrrad codieren! - Kreis Mettmann - 2407070

Polizei Mettmann

Mettmann

In den Sommerferien bietet die Kreispolizeibehörde Mettmann wieder an, kostenlos das eigene Fahrrad codieren zu lassen. Ziel der Aktion ist es, Fahrräder per Identifikationsnummer in einer Datenbank zu erfassen, sodass diese bei Verlust zweifelsfrei und schnell ihren rechtmäßigen Eigentümern wieder zugeordnet werden können. Damit soll es Fahrraddieben möglichst schwer gemacht werden, ihrem "Handwerk" nachzugehen. Hierzu werden im Rahmen von "Codier-Aktionen" durch das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz besonders widerstandsfähige Aufkleber mit einem Kennzeichen an den Fahrrädern befestigt.

Die nächsten Codier-Aktionen finden statt an den folgenden Terminen:

Dienstag, 23. Juli 2024: 11 bis 13 Uhr, Langenfeld: Auf dem Parkplatz des Freizeitparks Langforts an der Langforter Straße

Mittwoch, 24. Juli 2024: 11 bis 13 Uhr, Mettmann: Auf dem Adalbert-Bach-Platz, gegenüber des Polizeigebäudes auf dem Parkplatz des ehemaligen Autohauses)

Dienstag, 30. Juli 2024: 12 bis 14 Uhr, Monheim am Rhein: Auf dem Schützenplatz (Am Werth)

Mittwoch, 14. August 2024: 10 bis 12 Uhr, Ratingen: Vor der Dumeklemmerhalle am Europaring.

Zur Codier-Aktion sollten interessierte Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer das zu codierende Fahrrad, einen Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument mit Lichtbild sowie (wenn vorhanden) den Kaufbeleg des Fahrrades mitbringen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

