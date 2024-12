Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Randalierer hatte Koks in den Socken

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 01.50 Uhr, wurde die Polizei in die Grabenstraße gerufen. Ein 42-Jähriger hatte vor einer Gaststätte Passanten angepöbelt. Als er vom Wirt gebeten wurde zu gehen, schlug er diesem unvermittelt ins Gesicht. Vor der Polizeistreife wollte er dann abhauen, wurde aber eingeholt. Auch gegenüber der Polizei war er aggressiv und uneinsichtig. Deshalb wurde er in Gewahrsam genommen und auf die Dienststelle verbracht. Bei seiner Durchsuchung wurde in einer Socke ein Tütchen mit Kokain sichergestellt. Die Ermittlungen gegen ihn wegen Körperverletzung, Beleidigung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz führt das Polizeirevier Göppingen.

