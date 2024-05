Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Tankstelle überfallen + Unfall fordert einen Leichtverletzen und 21.000 Euro Sachschaden

Friedberg (ots)

Ranstadt: Tankstelle überfallen

Am Mittwochabend (08.05.2024) überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in der Bahnhofstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der maskierte Mann kurz nach 21:00 Uhr die Tankstelle und forderte die Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers, die Kasse zu öffnen und die darin befindlichen Geldscheine auszuhändigen. Im Anschluss flüchtete er mit mehreren hundert Euro Bargeld in Richtung Bahnhof.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca 178 cm groß, etwa 20 Jahre, blaue Augen, er sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet war er mit einem khaki/grünfarbenen Kapuzenpullover, dunkler Hose und dunklen Nike-Schuhen mit weißer Sohle. Er trug schwarze Lederhandschuhe und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480 in Verbindung zu setzen.

Friedberg - Unfall fordert einen Leichtverletzen und 21.000 Euro Sachschaden

Im Kreuzungsbereich der L3351 / B275 kam es am Mittwoch (08.05.2024) zu einem Zusammenstoß. Ein auf der L3351 fahrender Seat-Fahrer wollte gegen 19:25 Uhr nach links in Richtung Friedberg einbiegen. Er fuhr über die grünzeigende Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Aus Richtung Friedberg kam ein Nissan-Fahrer, der in Richtung Sossenheim unterwegs war. Offenbar übersah er die für ihn rotzeigende Ampel und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Trotz des Versuchs noch auszuweichen, kollidierte er mit dem blauen Seat Leon, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der graue Pulsar kam auf dem Dach zum Erliegen. Sein 55-jähriger Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden wird mit 21.000 Euro beziffert.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell