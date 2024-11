Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf Bundestraße 239

Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist mit 40 Kräften im Einsatz

Bad Salzuflen (ots)

(ab. Am frühen Mittwochmorgen (13.11.2023) ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen in den Ortsteil Holzhausen alarmiert worden. Unter dem Stichwort "TH 2 Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten" eilten die Hauptamtlichen Kräfte und der Löschzug Holzhausen, gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst des Kreises Lippe, zur Bundestraße 239 / Ecke Nienheider Weg. Im dortigen Kreuzungsbereich ist es gegen 03.00 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Porsche und einem Renault gekommen. Aufgrund der zunächst unklaren Lage, alarmierte die Leitstelle Lippe neben der Feuerwehr auch vier Rettungswagen, zwei Notärzte, sowie den organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes gemeinsam mit dem leitenden Notarzt des Kreises Lippe. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich noch eine Person im Renault, die durch die Feuerwehr aus dem Auto gerettet wurde, alle anderen Beteiligten hatten die Unfallfahrzeuge bereits verlassen. In Summe waren vier Personen an dem Unfall beteiligt, die zum Teil schwer verletzt wurden und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Zur Unfallursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die B239 blieb während der Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Einsatzstelle nach gut 1,5h Stunden wieder verlassen.

