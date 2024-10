Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Mann wird in Wüsten unter Rasenmäher-Traktor eingeklemmt

Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit 25 Kräften im Einsatz

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Bei einem ungewöhnlichen Unfall ist am Dienstagnachmittag (08.10.2024) im Bad Salzufler Ortsteil Wüsten ein Mensch unter einem Rasenmäher-Traktor eingeklemmt worden. Die Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind gegen 15.00 Uhr in die Pillenbrucher Straße alarmiert worden. Der ersten Meldung nach sollte unweit der Grenze zum Kreis Herford ein Mensch in einem Graben unter einem Traktor eingeklemmt worden sein. Vor Ort konnte die Lage so bestätigt werden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen größeren Rasentraktor. Dieser lag in einem etwa zwei Meter tiefen Graben unweit eines landwirtschaftlichen Feldes. Gemeinsam mit Ersthelfern und dem Rettungsdienst konnte der Mann noch vor Eintreffen der Feuerwehr schwer verletzt aus seiner Lage befreit werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Traktor gegen ein erneutes Wegrutschen ab. Hierbei kam unter anderem die Winde des Hilfeleistungstanklöschfahrzeuges der hauptamtlichen Kräfte zum Einsatz. Anschließend unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst beim Transport des Verletzten zum Rettungswagen. Nach rund anderthalb Stunden konnten die rund 25 Einsatzkräfte wieder einrücken. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei.

