FF Bad Salzuflen: Mehrere Verletzte bei Unfällen in Bad Salzuflen / Autos rammen tonnenschweren Findling und Straßenschild

(dhob). Zwei schwere Verkehrsunfälle haben die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen am Wochenende beschäftigt. Während ein Einsatz auf der Autobahn 2 am Sonntagmorgen (18.08.2024) vergleichsweise glimpflich ausging, blieb am Samstagabend die Wüstener Straße über fünf Stunden gesperrt. Die Feuerwehr wurde gegen 19.45 Uhr alarmiert, dass ein Pkw gegen einen mehrere Tonnen schweren Findling gefahren ist. Der ersten Meldung zufolge sollte sich noch eine Person eingeklemmt im Wagen befinden und Rauch aufsteigen. Dieses bestätigte sich zum Glück nicht. Beide Innsassen hatten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das stark zerstörte Fahrzeug verlassen und wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Audi hatte in einer Kurve einen Findling getroffen und diesen aufgrund des Aufpralls einige Meter verschoben. Das Fahrzeug blieb stark deformiert auf dem Dach liegen. Die Polizei forderte das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Bielefeld an. Die Feuerwehr unterstützte bei der Unfallaufnahme sowie dem Ausleuchten und Abstreuen der Unfallstelle. Die Wüstener Straße war bis nach Mitternacht gesperrt. Gegen kurz nach 11.00 Uhr am Sonntagmorgen folgte eine weitere Alarmierung zu einem schweren Unfall. Dieses Mal ging es für die Einsatzkräfte auf die Autobahn 2. In Fahrtrichtung Hannover war ein Seat Ibiza in Höhe der Abfahrt Herford/Bad Salzuflen von der Straße abgekommen und hatte ein Straßenschild erwischt. Die Fahrertür ließ sich daraufhin nicht mehr öffnen. Der Beifahrer konnte das Auto selbstständig verlassen, die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus ihrer Lage befreit. Sie kam verletzt ins Krankenhaus. Die Autobahnabfahrt war für rund anderthalb Stunden gesperrt. Die Polizei hat bei beiden Unfällen die Ermittlungen zum Hergang und zur Schadenshöhe aufgenommen. Insgesamt waren rund 35 Kräfte der Feuerwehr Bad Salzuflen im Einsatz.

