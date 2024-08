Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Kellerbrand sorgt für Verrauchung im Bad Salzufler Rathaus

Rund 50 Einsatzkräfte sind am Dienstagabend an der Rudolph-Brandes-Allee vor Ort

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Im Rathaus Bad Salzuflen hat es am Dienstagabend (27.08.2024) gebrannt. Die Brandmeldeanlage hat gegen 21.50 Uhr Alarm geschlagen und damit die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die hauptamtlichen Kräfte, der Einsatzführungsdienst sowie die in direkter Nachbarschaft liegende Löschgruppe Bad Salzuflen waren binnen kürzester Zeit vor Ort. Nach kurzer Erkundung konnte der Angriffstrupp eine stark verrauchte Etage ausfindig machen. Einsatzleiter Timo Beckmeier erhöhte deswegen auf das Alarmstichwort "Feuer 3". Weitere Kräfte machten sich daraufhin auf den Weg zur Rudolph-Brandes-Allee. Final waren es rund 50. Weitere Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude und konnten in einem Kellerraum einen Brandherd entdecken und diesen direkt ablöschen. Das Brandgut wurde anschließend durch die Einsatzkräfte ins Freie gebracht. Danach wurde das Gebäude belüftet und weitere Etagen auf Verrauchungen kontrolliert. Gegen Mitternacht konnten die Kräfte aus Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wieder einrücken. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzstelle wurde an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) der Stadt übergeben. Was zu dem Brand in dem Keller geführt hat und wie hoch der Schaden ist, dazu kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

