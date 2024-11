Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenend-Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 01.11.2024 bis 03.11.2023

Hildesheim (ots)

(bru)Wohnungseinbruchdiebstahl in Elze

Im Zeitraum vom 31.10.2024, 15.45 Uhr, bis 02.11.2024, 20.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in Elze, Freiherr-vom-Stein-Straße in ein dortiges Einfamilienhaus ein, indem sie mit einem unbekannten Werkzeug die Terrassentür aufhebelten. Im Wohnhaus durchsuchten die Täter diverse Räumlichkeiten und Behältnisse. Zum Diebesgut können derzeit keine konkreten Angaben gemacht werden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Taschendiebstahl in Elze

Am Samstag, 02.11.2024, hielt sich eine 74-jährige Elzerin im Zeitraum von ca. 11.30 bis 12.00 Uhr im Aldi-Markt in der Sehlder Straße in Elze auf. In dieser Zeit entwendete eine derzeit unbekannte Person der Geschädigten das Portemonnaie, welches diese in ihrem Einkaufswagen abgelegt hatte. Aus dem Portemonnaie wurde das Bargeld entwendet, das Portemonnaie anschließend auf dem Parkplatz des Marktes weggeworfen. Auch hier werden Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung

Am 02.11.2024 erfolgte durch Beamte des Polizeikommissariats Elze eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 3 im Bereich Elze. Hierbei wurden insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße innerhalb einer 70km/h-Zone festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 98 km/h, die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Punktedatei.

