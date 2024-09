Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Grevenbroicher wird von SMS-Betrügern abgezockt

Grevenbroich (ots)

Ein 63 Jahre alter Mann aus Wevelinghoven ist auf Betrüger hereingefallen. Der Mann hatte in den letzten Tagen mehrfach Kurznachrichten einer unbekannten Rufnummer erhalten, in denen angeblich sein Sohn um die Überweisung eines dreistelligen Geldbetrags bat.

Zweimal hatten die Täter mit der Masche Erfolg, eine dritte Überweisung konnte glücklicherweise nicht ausgeführt werden. Erst als sich der echte Sohn telefonisch meldete, flog der Schwindel auf. Vermutlich gerade noch rechtzeitig. Die Betrüger hatten nämlich zwischenzeitlich zwei weitere Überweisungen angefordert.

Der Grevenbroicher erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen hat nun das Kriminalkommissariat 12 übernommen. Ob der Mann Chancen hat, sein Geld zurückzubekommen, ist fraglich.

Die Maschen der Betrüger sind vielseitig. Betrüger gehen zumeist sehr raffiniert vor, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

"Hallo Papa! Das ist meine neue Handynummer ...". So oder so ähnlich lautet der am häufigsten verwendete Einstieg in einen Chat über SMS oder Messenger, bei dem Betrüger versuchen, Menschen um ihr Geld zu bringen.

Wenn Sie eine solche oder ähnlich lautende Nachricht bekommen:

- Ignorieren Sie die Nachricht! - Blockieren Sie die Nummer! - Melden Sie den Vorfall der Polizei!

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/auflegen-gegen-trickbetrug-am-telefon

