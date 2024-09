Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Dormagen (ots)

Am Samstag (21.09.) wurde gegen 09:50 Uhr eine Person bei einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen in Dormagen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 59-jährige aus Wuppertal mit dem Ausladen eines an der Brechtstraße geparkten Fahrzeugs beschäftigt, als aus bislang ungeklärter Ursache ein 86-Jähriger mit seinem PKW auf den geparkten Wagen auffuhr und den Wuppertaler einklemmte. Dieser wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Um den genauen Hergang des Unfalls zu klären, werden Zeugen gesucht: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

