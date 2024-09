Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwere Verletzungen durch Unfall mit Traktor

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (20.09.) ist es gegen 20:30 Uhr auf der Landstraße 10 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Personen teils lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 40-jähriger Mann aus Rommerskirchen mit seinem PKW auf der Landstraße in Fahrtrichtung Barrenstein unterwegs. Auf Höhe des Gewerbegebiets Ost stieß er mit einem vor ihm fahrenden Kleintraktor zusammen, der offenbar kurz zuvor auf die Landstraße aufgefahren war. Bei dem Zusammenstoß wurde der Autofahrer leicht, der 26-jährige Traktorfahrer sowie dessen 30-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Alle drei Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht, inzwischen besteht keine Lebensgefahr mehr. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Fahren Sie immer aufmerksam! Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, auf die Straße zu achten und das eigene Fahrverhalten an die Sichtverhältnisse anzupassen. Auch kleine Ablenkungen am Steuer können zu gefährlichen Situationen führen und im schlimmsten Fall Leben kosten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell