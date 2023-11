Karlsruhe (ots) - 3.780 Stück Zigaretten fanden Zollbeamte im Koffer einer Reisenden am Flughafen Baden-Airpark. Am Sonntag, den 29.10.2023, wurde ein französisches Ehepaar einer Zollkontrolle am Baden-Airpark unterzogen. Die beiden waren zuvor aus Gran Canaria (kanarische Insel) nach Deutschland eingereist. Bei der zunächst durchgeführten Röntgenkontrolle des Gepäcks wurden mehrere Stangen Zigaretten erkannt. Die ...

mehr