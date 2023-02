POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Einbruch in Ladengeschäft: Diebstahl von Sportartikeln

Calw (ots) - Beamte des Polizeireviers Calw haben am Donnerstagvormittag in Calw eine Kontrollstelle eingerichtet und dabei 13 Verstöße feststellen und ahnden können. Die Kontrolle fand zwischen 10 und 11:15 Uhr in der Bischofstraße statt. Dabei entdeckten die Polizeibeamten zwei Personen, die als Fahrer oder ...

mehr