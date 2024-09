Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Schwerverletzte bei Alleinunfällen

Neuss / Dormagen (ots)

Am Montag (23.09), wurde eine 24-Jährge bei einem Alleinunfall in Neuss schwer verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war die Frau aus Grevenbroich gegen 06:55 mit einem Kraftrad auf der Straße "Im Lohfeld" unterwegs gewesen, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in ein angrenzendes Feld stürzte. Die Grevenbroicherin wurde dabei schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am selben Tag, gegen 10:40 Uhr ist es in Dormagen-Ückerath zu einem weiteren Alleinunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 80-Jähriger mit einem Krankenfahrstuhl auf dem Bürgersteig an der Straße "In Ückerath" unterwegs. Bei der Querung eines Grünstreifens kam er zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

